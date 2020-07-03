"Дарите постельное белье, а то уже на марлях спим". Тодоренко в годовщину совместной жизни с Топаловым рассказала об их интимной жизни

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко отмечает со своим мужем, российским артистом Владом Топаловым ситцевую свадьбу.

Тодоренко: В народе полагали, что первый год примечателен активными действиями новобрачных в постели Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко попросила друзей подарить им постельное белье. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"В народе полагали, что первый год совместной жизни примечателен активными действиями новобрачных в постели, что ведет к износу ситцевого постельного белья до состояния марли. Если кто захочет поздравить, дарите постельное белье, а то уже на марлях спим", – заявила Тодоренко.

В начале 2018 года Тодоренко призналась, что у нее отношения с российским певцом Владом Топаловым, а позже сообщила, что выходит за него замуж.

В декабре 2018-го у супругов родился сын.