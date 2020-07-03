"Дарите постельное белье, а то уже на марлях спим". Тодоренко в годовщину совместной жизни с Топаловым рассказала об их интимной жизни

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко попросила друзей подарить им постельное белье. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"В народе полагали, что первый год совместной жизни примечателен активными действиями новобрачных в постели, что ведет к износу ситцевого постельного белья до состояния марли. Если кто захочет поздравить, дарите постельное белье, а то уже на марлях спим", – заявила Тодоренко.
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Ситцевая свадьба «В народе полагали, что первыи * год совместнои * жизни примечателен чрезвычаи * но активными деи * ствиями новобрачных в постели, что, собственно, и веде * т к износу ситцевого постельного белья до состояния марли» Поэтому если вдруг кто захочет поздравить, дарите постельное белье, а то уже на марлях спим Любовь, @vladtopalovofficial , мы сделали это, пусть не идеально, но сделали ! Мы очень разные, но от этого наша жизнь становится только интереснее. Мои * мужчина, мои * защитник, моя любовь, спасибо тебе за этот насыщенныи * , полныи * потрясающих событии * , год! Я люблю тебя! Музыка - @alina_astrovskaya_
В начале 2018 года Тодоренко призналась, что у нее отношения с российским певцом Владом Топаловым, а позже сообщила, что выходит за него замуж.
В декабре 2018-го у супругов родился сын.