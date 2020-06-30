"Вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров". Тодоренко призналась, что должна покинуть сына и мужа

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала о чувстве вины перед своим годовалым сыном Майклом.

Тодоренко: Я типичная сумасшедшая мамуля, которая тревожится по любому поводу, особенно если дело касается разлуки Фото: reginatodorenko / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко разместила в Instagram совместное фото с годовалым сыном Майклом.

"Чувство вины и вас одолевало, когда вы уезжали на работу? Я просто не знаю, как справиться... Впервые уезжаю от своих парней на три дня в командировку. Если бы не мои опасения по поводу COVID-19, поехали бы вместе", – рассказала телеведущая.

Тодоренко отметила, что у нее нет недоверия к супругу, и ее беспокойство вызвано другими причинами.

"Нет, мне совсем не страшно оставить малыша на папу, я уверена, что они отлично проведут время, но... А вдруг я пропущу новое слово или фразу, или еще что-то, а вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров. В общем, я типичная сумасшедшая мамуля, которая тревожится по любому поводу, особенно если дело касается разлуки", – призналась она.

Регина Тодоренко родила сына от российского певца Влада Топалова 5 декабря 2018 года. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.