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30 июня, 2020
 
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"Вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров". Тодоренко призналась, что должна покинуть сына и мужа

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала о чувстве вины перед своим годовалым сыном Майклом.

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Тодоренко: Я типичная сумасшедшая мамуля, которая тревожится по любому поводу, особенно если дело касается разлуки
Тодоренко: Я типичная сумасшедшая мамуля, которая тревожится по любому поводу, особенно если дело касается разлуки
Фото: reginatodorenko / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко разместила в Instagram совместное фото с годовалым сыном Майклом.

"Чувство вины и вас одолевало, когда вы уезжали на работу? Я просто не знаю, как справиться... Впервые уезжаю от своих парней на три дня в командировку. Если бы не мои опасения по поводу COVID-19, поехали бы вместе", – рассказала телеведущая.

Тодоренко отметила, что у нее нет недоверия к супругу, и ее беспокойство вызвано другими причинами.

"Нет, мне совсем не страшно оставить малыша на папу, я уверена, что они отлично проведут время, но... А вдруг я пропущу новое слово или фразу, или еще что-то, а вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров. В общем, я типичная сумасшедшая мамуля, которая тревожится по любому поводу, особенно если дело касается разлуки", – призналась она. 

Регина Тодоренко родила сына от российского певца Влада Топалова 5 декабря 2018 года. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.

Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
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