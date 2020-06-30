"Вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров". Тодоренко призналась, что должна покинуть сына и мужа

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко разместила в Instagram совместное фото с годовалым сыном Майклом.
"Чувство вины и вас одолевало, когда вы уезжали на работу? Я просто не знаю, как справиться... Впервые уезжаю от своих парней на три дня в командировку. Если бы не мои опасения по поводу COVID-19, поехали бы вместе", – рассказала телеведущая.
Тодоренко отметила, что у нее нет недоверия к супругу, и ее беспокойство вызвано другими причинами.
"Нет, мне совсем не страшно оставить малыша на папу, я уверена, что они отлично проведут время, но... А вдруг я пропущу новое слово или фразу, или еще что-то, а вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров. В общем, я типичная сумасшедшая мамуля, которая тревожится по любому поводу, особенно если дело касается разлуки", – призналась она.
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Чувство вины и вас одолевало, когда вы уезжали на работу? Я просто не знаю, как справиться....( впервые уезжаю от своих парней на 3 дня в командировку. Если бы не мои опасения по поводу COVID-19, поехали бы вместе. Нет, мне совсем не страшно оставить малыша на папу, я уверенна, что они отлично проведут время, но....а вдруг я пропущу новое слово или фразу * , или ещё что-то , а вдруг он будет звать маму, а я за сотни километров * . В общем, я - типичная сумасшедшая мамуля, которая тревожится по любому поводу , особенно если дело касается разлуки. Поделитесь , как вы справлялись чувством вины, было ли у вас такое? Платье - @countrytextile
Регина Тодоренко родила сына от российского певца Влада Топалова 5 декабря 2018 года. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.