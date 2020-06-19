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19 июня, 2020
 
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"Обиды, раздражение, гнев, ревность, жадность ничего не значат, глупости это". Топалов под фото с сыном обнародовал философские размышления

Российский певец Влад Топалов поделился снимком с сыном Майклом и размышлениями о значении в жизни любви.

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Топалов: "Я люблю тeбя", вот что уcпевали нaписать гибнyщие люди из "бaшен-близнецoв" во вpемя атаки теppористов и из падающиx самолетов
Топалов: "Я люблю тeбя", – вот что уcпевали нaписать гибнyщие люди из "бaшен-близнецoв" во вpемя атаки теppористов и из падающиx самолетов
Фото: vladtopalovofficial / Instagram

Российский певец Влад Топалов обнародовал в Instagram снимок со своим сыном от строящей карьеру в РФ украинской телеведущей Регины Тодоренко, Майклом.

На фото Топалов и ребенок запечатлены в шляпах.

"Я люблю тeбя", – вот что уcпевали нaписать гибнyщие люди из "бaшен-близнецoв" во вpемя атаки теppористов, и из падающиx самолетов. Из затопленной подводной лодки и из-под завалов после землетрясения. В последние секунды успевали написать эти слова тем, кого любили. Вместо жалоб, мольб о спасении, проклятий врагам или нравоучительных афоризмов. Хотя все они уходили из дому в разном состоянии – они же не знали, что больше не вернутся. И некоторые ссорились; ругались, что не могут найти ключи; завтрак невкусный; опять ты лезешь под ноги; где мои туфли? Дура какая! Приду и на развод подам! (...) Но потом случалось страшное – и все эти люди писали одно: "Я люблю тебя!". Как будто бы поняли, что это – самое главное. Именно эти слова надо успеть написать или сказать. А вся мелочная шелуха: обиды, раздражение, гнев – они ничего не значат, глупости это. И ревность – глупость, и жадность, и все остальное", – заявил музыкант.

Топалов добавил, что любовь есть в каждом сердце, и в конце пути только она остается и имеет значение.

"Только надо чаще об этом вспоминать; не всегда есть возможность написать это и попросить прощения – как ни странно, все эти люди просили прощения. Если успевали…" – завершил он пост.

Два красавца", – отметила onufrieva72.

Регина Тодоренко родила сына 5 декабря 2018 года. Майкл – первый ребенок как у Тодоренко, так и у Топалова.

25 октября 2018 года Топалов и Тодоренко оформили отношения. Свадьбу пара сыграла 3 июля 2019 года в Сорренто.


Теги: любовь, Регина Тодоренко, певец, ребенок, Влад Топалов, Майкл Топалов
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