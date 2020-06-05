"Полторашка". Топалов показал подросшего сына от Тодоренко. Видео

Российский певец Влад Топалов поделился в микроблоге роликом своим сыном Майклом, которого ему родила строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко.

Российский певец Влад Топалов обнародовал в Instagram ролик, в котором его сын от строящей карьеру в РФ украинской телеведущей Регины Тодоренко Майкл запечатлен сидящим на полу среди игрушек. За кадром Тодоренко и Топалов исполняют Happy Birthday To You.



"Полторашка! Юхуууу", – написал Топалов.

"Люблю сына", – отметил он в хештегах.

Регина Тодоренко родила сына 5 декабря 2018 года. Майкл – первый ребенок как у Тодоренко, так и у Топалова.

25 октября 2018 года Топалов и Тодоренко оформили отношения. Свадьбу пара сыграла 3 июля 2019 года в Сорренто.