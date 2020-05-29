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29 мая, 2020
 
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"Чувство ответственности и вины, от которого пора избавиться". Тодоренко сняла видео с сыном и рассказала, как совмещает материнство и работу

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась роликом, снятым во время отдыха с сыном Майклом на Бали.

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Тодоренко: Я вот смотрю на некоторых мам и восхищаюсь, как у них так легко получается оставить ребенка на бабушку и поехать отдохнуть на пару недель с мужем или с подружками, только-только родив? Ка-а-ак?
Тодоренко: Я вот смотрю на некоторых мам и восхищаюсь, как у них так легко получается оставить ребенка на бабушку и поехать отдохнуть на пару недель с мужем или с подружками, только-только родив? Ка-а-ак?
Фото: reginatodorenko / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко разместила в Instagram ролик, в котором стоит с годовалым сыном Майклом перед зеркалом.

"Интересно, вспомнит ли Медвежонок, как пролетали съемочные дни, как мы жили в разных гримерках, гримвагонах, комнатушках, иногда похожих на чулан, как он не узнавал маму в гриме и частенько с удивлением смотрел на тетю, которая прибегала его кормить, как перезнакомился со всеми артистами нашей эстрады, как ездил с мамой на обучение, как заболел трахеитом в два месяца, а нам вылетать на следующий день в другую страну на съемку?" – написала она.

Телеведущая призналась, что чувство вины съедало ее изнутри, поскольку она боялась недодать ребенку необходимого внимания и ласки.

"Я вот смотрю на некоторых мам и восхищаюсь, как у них так легко получается оставить ребенка на бабушку и поехать отдохнуть на пару недель с мужем или с подружками, только-только родив? Ка-а-ак? Научите меня. По-моему, во мне говорит гипертрофированное чувство ответственности и вины, от которого пора избавиться. Ведь главный закон джунглей – сделать ребенка свободным и самостоятельным, а не залюбить его до смерти", – заявила она.

Регина Тодоренко родила сына от российского певца Влада Топалова 5 декабря 2018 года. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.

Теги: Регина Тодоренко
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