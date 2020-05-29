"Чувство ответственности и вины, от которого пора избавиться". Тодоренко сняла видео с сыном и рассказала, как совмещает материнство и работу

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко разместила в Instagram ролик, в котором стоит с годовалым сыном Майклом перед зеркалом.
"Интересно, вспомнит ли Медвежонок, как пролетали съемочные дни, как мы жили в разных гримерках, гримвагонах, комнатушках, иногда похожих на чулан, как он не узнавал маму в гриме и частенько с удивлением смотрел на тетю, которая прибегала его кормить, как перезнакомился со всеми артистами нашей эстрады, как ездил с мамой на обучение, как заболел трахеитом в два месяца, а нам вылетать на следующий день в другую страну на съемку?" – написала она.
Телеведущая призналась, что чувство вины съедало ее изнутри, поскольку она боялась недодать ребенку необходимого внимания и ласки.
"Я вот смотрю на некоторых мам и восхищаюсь, как у них так легко получается оставить ребенка на бабушку и поехать отдохнуть на пару недель с мужем или с подружками, только-только родив? Ка-а-ак? Научите меня. По-моему, во мне говорит гипертрофированное чувство ответственности и вины, от которого пора избавиться. Ведь главный закон джунглей – сделать ребенка свободным и самостоятельным, а не залюбить его до смерти", – заявила она.
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#дневникиРе Интересно, вспомнит ли Медвежонок, как пролетали съе * мочные дни, как мы жили в разных гримерках, гримвагонах, комнатушках, иногда похожих на чулан, как он не узнавал маму в гриме и частенько с удивлением смотрел на тетю, которая прибегала его кормить * , как перезнакомился со всеми артистами нашеи * эстрады, как ездил с мамои * на обучение, как заболел трахеитом в 2 месяца, а нам вылетать на следующии * день в другую страну на съемку(ох, если бы вы знали, как мне было страшно и какое гадкое чувство вины съедало изнутри, боясь не додать малышу необходимого внимания и ласки). Я вот смотрю на некоторых мам и восхищаюсь, как у них так легко получается оставить ребе * нка на бабушку и поехать отдохнуть на пару недель с мужем или с подружками, только-только родив???!! Кааак??? Научите меня * По-моему, во мне говорит гипертрофированное чувство ответсвенности и вины * , от которого пора избавиться. Ведь главныи * закон джунглеи * - сделать ребе * нка свободным и самостоятельным, а не залюбить его до смерти. * #регинатодоренко #матьмаи * кла
Регина Тодоренко родила сына от российского певца Влада Топалова 5 декабря 2018 года. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.