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18 марта, 2020
 
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Тодоренко с сыном поплавали под водой

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась роликом, снятым во время отдыха с сыном Майклом на Бали.

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Тодоренко: Стала мамой и поняла, что могу изменить мир
Тодоренко: Стала мамой и поняла, что могу изменить мир
Фото: reginatodorenko / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко разместила в Instagram ролик, в котором показала, как они с годовалым сыном Майклом плавают в бассейне. В отдельных кадрах они вдвоем погружаются под воду.

"Стала мамой и поняла, что могу изменить мир. Когда в нашем доме появилось это счастье, я испугалась, что не успею заниматься любимой работой, а если буду работать, не смогу уделять должного внимания семье. Каким-то образом всей семьей мы преодолели этот этап, и теперь появился новый смысл жизни: до создания семьи я жила по принципу "брать" (впитывать, как губка), сейчас же я продолжаю идти вперед с позицией "давать". И каждый день на съемочной площадке я в поисках новой полезной информации, учусь, развиваюсь, чтобы быть примером для нашего малыша, чтобы, вернувшись домой, поделиться с ним целым миром и познакомить с самыми невероятными событиями на планете", – написала она.

Телеведущая отметила, что ролик был снят на Бали во время тренировки Майкла по плаванию.

Регина Тодоренко родила сына от российского певца Влада Топалова 5 декабря 2018 года. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.

Теги: Регина Тодоренко
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