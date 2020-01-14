Тодоренко привезла в Одессу сына

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в Instagram совместным снимком с годовалым сыном Майклом.
"Старый Новый год", – написала она и отметила, что фото сделано в Одессе.
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Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.
В интервью программе "Осторожно, Собчак!" Тодоренко разрыдалась, рассказывая о том, что ее мужу, певцу Владу Топалову, запрещен въезд в Украину.