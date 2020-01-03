Тодоренко похвасталась растяжкой

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко показала гибкость тела.

Тодоренко: Наверное, 2020-й будет годом спорта. Может, стану мастером спорта по шпагату Фото: reginatodorenko / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с мужем, певцом Владом Топаловым.

На снимке телеведущая позирует, забросив ногу на его плечо.

"Влад Топалов, ты мой мотиватор. Только ты мог после празднования Нового года потащить меня в зал на тренировку. Наверное, 2020-й будет годом спорта. Может, стану мастером спорта по шпагату", – написала она.

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. Телеведущая стала широко известна после работы в тревел-шоу "Орел и решка". Она вела проект с Колей Сергой, позже – с Лесей Никитюк.

5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова, с которым оформила отношения 25 октября.