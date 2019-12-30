Тодоренко показала пятую точку во время катания на серф-доске

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко показала пятую точку и подвела итоги уходящего года.

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко разместила в Instagram снимки, сделанные во время катания на доске для серфинга.

"В прошлом году я похудела на 18 килограммов и снова поправилась на пять, отрастила огромный зад, выпустила два сезона "Пятница с Региной", решила купить франшизу очень крутого центра, уже отсняла на Бали новый образовательный проект для еще одного YouTube-канала, побывала в списке Forbes, разработала вместе с креативной командой стилистов, получила "Тэфи", стала женщинкой года по версии Glamour, отравилась (по всей видимости, ядом хейтеров), которых "бесит вечный позитив этой Регины", перевела на благотворительность около 1 млн рублей (дай Бог, спасла чью-то жизнь), побывала в семи странах с сыном, покаталась на серфе и на нервах мужа. О достижениях в семье писать не буду, но мы с Владом Топаловым наконец-то нашли ключи от всех потайных комнат в наших отношениях", – написала она и отметила пост хештегом "вперед в 2020-й".

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова, с которым оформила отношения 25 октября.

Телеведущая стала щироко известна после работы в тревел-шоу "Орел и решка". Она вела проект с Колей Сергой, позже – с Лесей Никитюк.