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27 декабря, 2019
 
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Тодоренко снялась в купальнике с сыном на руках

Работающая в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко показала на отдыхе своего сына Майкла.

Тодоренко: Откуда берется эта сумасшедшая любовь?
Тодоренко: Откуда берется эта сумасшедшая любовь?
Фото: reginatodorenko / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram фото с годовалым сыном Майклом.

"Откуда берется эта сумасшедшая любовь? Со мной и Владом Топаловым в миг что-то произошло, что-то переключилось внезапно. Как будто появился новый смысл жизни. Раньше я вообще не понимала тех сумасшедших мамаш, которые носятся со своими детьми как дурень с писаной торбой. Я из тех девушек, которые любят экстрим, любят рисковать жизнью, покорять горы и опускаться на дно океана так глубоко, где мало кто бывал, люблю работать сутками напролет: сегодня снимать рекламную кампанию в Италии, а через 12 часов уже быть на Бали и ловить волну. Как впихнуть в такую жизнь ребенка? Как? Я очень боялась, что перестану быть активной... Но, проанализировав этот год, заметила, что мы с Майклом вместе отработали около 15 разных проектов", – написала она.

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.

Теги: купальник, Регина Тодоренко, Влад Топалов
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