Тодоренко снялась кормящей грудью сына Майкла

Работающая в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко позировала с сыном Майклом на руках.

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram фото с годовалым сыном Майклом, которого кормит грудью.

"Майкл – лучшее, что случилось в моей жизни!" – заявила она.

Она призналась, что ее раздражал плач сына, но она пересмотрела свои взгляды на это.

"Это я нетерпима и желаю быстрого результата от годовалого малыша. Как только я нашла формулу решения этой сложной математической задачи, все заиграло новыми красками. Формула – собственный пример! Необходимо всегда обращаться к истокам. Ранее мы не говорили, а лишь показывали, иллюстрировали свои мысли наскальными рисунками. Вот и сейчас, как мне кажется, эффективнее просьбу подкреплять действием. Мы пробуем, Майкл отзеркаливает", – рассказала телеведущая.

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.