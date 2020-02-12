Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в Instagram видео танца во время отдыха на Мальдивах со своей подругой, моделью Анной Ковляшенко, и сыном Майклом.
"Песня про бабу Иру, или пора обращаться к психологу", – написала она.
Участники видео танцуют под экзотическую песню, в которой отдельные фразы напоминают словосочетание "баба Ира".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В предыдущем посте Тодоренко объяснила, почему отдыхает без мужа, российского певца Влада Топалова, который ранее часто оставался с их сыном и публиковал фото с ним.
"Вы спрашиваете: "А почему Влад Топалов с вами не отдыхает? Где ваш муж? Почему папа не рядом?" Я хочу спросить у вас: "Почему наш папа с нами не отдыхает?" Потому что он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы", – написала Тодоренко.
По словам телеведущей, оба родителя должны уделять должное внимание своим детям.
"А кто же будет зарабатывать деньги?" – спросите вы. Оба! Работать, подменять другу друга, выделять время на семейный день и своим примером показывать, какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной!" – отметила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#мысливслух #декрет для #папы Вы спрашиваете, а почему @vladtopalovofficial с вами не отдыхает? Где ваш муж? Почему папа не рядом? Я хочу спросить у вас: «Почему наш папа с нами не отдыхает?» Потому что он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы. Такие рамки - последствия общепринятых норм: мама смотрит за ребёнком, папа на работе! Отсюда дисгармония женской и мужской энергии, которую впитывает малыш с детства. Мне кажется, мало кто может похвастаться участием обоих родителей в жизни ребёнка! А потом мы бежим к психологу , жалуясь , что в 20 лет вышла замуж за мужчину, которому 45(на самом деле стараясь устранить пробел отцовского внимания) или «мужики перевелись, вообще нормальных не осталось», а почему же так? Этих парней ведь тоже воспитывали ваши мамы, когда папа был на работе! И спустя какое-то время мы понимаем , что мужчина стал мягкотелым, а мы ведь хотим рыцаря в доспехах! Поэтому я считаю, оба родителя должны уделять должное внимание своим детям. «А кто же будет зарабатывать деньги?»- спросите вы. ОБА! Работать, подменять другу друга, выделять время на семейный день и своим примером показывать , какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной! Мы с ВМ СТРЕМИМСЯ К ТАКОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. Не всегда гладко, но плавно подбираемся к цели! А у вас в семье , кто больше времени проводит с ребёнком? #регинатодоренко @rafflesmaldives - белоснежный пляж * Купальник - @lavarice_ Лучший Фотограф - @kovlyasha
Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.
В интервью программе "Осторожно, Собчак!" Тодоренко разрыдалась, рассказывая о том, что ее мужу, певцу Владу Топалову, запрещен въезд в Украину.