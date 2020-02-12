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12 февраля, 2020
 
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Тодоренко отдыхает на Мальдивах с сыном и без мужа

Работающая в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко назвала причину, по которой отправилась на Мальдивы без мужа, российского певца Влада Топалова.

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Тодоренко: Вы спрашиваете: "А почему Влад Топалов с вами не отдыхает? Где ваш муж? Почему папа не рядом?"
Тодоренко: Вы спрашиваете: "А почему Влад Топалов с вами не отдыхает? Где ваш муж? Почему папа не рядом?"
Фото: reginatodorenko / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в Instagram видео танца во время отдыха на Мальдивах со своей подругой, моделью Анной Ковляшенко, и сыном Майклом.

"Песня про бабу Иру, или пора обращаться к психологу", – написала она.

Участники видео танцуют под экзотическую песню, в которой отдельные фразы напоминают словосочетание "баба Ира".

В предыдущем посте Тодоренко объяснила, почему отдыхает без мужа, российского певца Влада Топалова, который ранее часто оставался с их сыном и публиковал фото с ним.

"Вы спрашиваете: "А почему Влад Топалов с вами не отдыхает? Где ваш муж? Почему папа не рядом?" Я хочу спросить у вас: "Почему наш папа с нами не отдыхает?" Потому что он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы", – написала Тодоренко.

По словам телеведущей, оба родителя должны уделять должное внимание своим детям.

"А кто же будет зарабатывать деньги?" – спросите вы. Оба! Работать, подменять другу друга, выделять время на семейный день и своим примером показывать, какие должны быть отношения между мужчиной и женщиной!" – отметила она.

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.

В интервью программе "Осторожно, Собчак!" Тодоренко разрыдалась, рассказывая о том, что ее мужу, певцу Владу Топалову, запрещен въезд в Украину.

Теги: Регина Тодоренко
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