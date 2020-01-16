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16 января, 2020
 
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Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко

Российский певец Влад Топалов поделился в микроблоге снимком со своим сыном Майклом, которого ему родила строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко.

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Топалов: Мы вас любим! И любим пить вкусно
Топалов: Мы вас любим! И любим пить вкусно
Фото: vladtopalovofficial / Instagram

Российский певец Влад Топалов обнародовал в Instagram фото, на котором запечатлено, как он кормит сына из бутылочки.

"Мы вас любим! И любим пить вкусно!" – написал Топалов.

Мать ребенка – жена Топалова, строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко. Она родила сына 5 декабря 2018 года. Майкл – первый ребенок как у Тодоренко, так и у Топалова.

25 октября 2018 года Топалов и Тодоренко оформили отношения. Свадьбу пара сыграла 3 июля 2019 года в Сорренто.

Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
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