Тодоренко на семейном фото показала лицо сына крупным планом

Работающая в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко показала черно-белое фото с участием сына Майкла.

Тодоренко: Моя семья – моя крепость. Дай Бог всем такого счастья Фото: reginatodorenko / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в Instagram совместным снимком с мужем, российским певцом Владом Топаловым, и их годовалым сыном Майклом. На фото лицо ребенка запечатлено крупным планом.

"Моя семья – моя крепость. Дай бог всем такого счастья", – написала она и отметила, что снимок был сделан для журнала ОК!.

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.

В интервью программе "Осторожно, Собчак!" Тодоренко разрыдалась, рассказывая о том, что ее мужу, певцу Владу Топалову, запрещен въезд в Украину.