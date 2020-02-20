Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
20 февраля, 2020
 
Новости

Тодоренко засветила голые ноги и ягодицы на фото с сыном

Работающая в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко показала фото, сделанное на отдыхе с годовалым сыном Майклом.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тодоренко: Сын, я так люблю в тебе отца
Тодоренко: Сын, я так люблю в тебе отца
Фото: reginatodorenko / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась в Instagram пляжным снимком с сыном Майклом на руках.

"Сын, я так люблю в тебе отца", – написала она.

На фото Тодоренко запечатлена в рубашке и нюдовых бикини.

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. 5 декабря 2018 года она родила сына от российского певца Влада Топалова. С Топаловым Тодоренко оформила отношения 25 октября. Новорожденный сын – первый ребенок как для Тодоренко, так и для Топалова.

В интервью программе "Осторожно, Собчак!" Тодоренко разрыдалась, рассказывая о том, что ее мужу, певцу Владу Топалову, запрещен въезд в Украину.

Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Шахтер" – "Бенфика". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Шахтер" – "Бенфика". Онлайн-трансляция матча Лиги Европы
  Эвакуация украинцев из Уханя: куда прилетит самолет, как обустроят карантин и кто протестует?
  Эвакуация украинцев из Уханя: куда прилетит самолет, как обустроят карантин и кто протестует?
Елена КРАВЧЕНКО
Записки бывшего подполковника КГБ: Как лишили советского гражданства философа Александра Зиновьева
Записки бывшего подполковника КГБ: Как лишили советского гражданства философа Александра Зиновьева
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS