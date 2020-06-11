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13 июня, 2020
 
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"Два красавца". Топалов показал прогулку с сыном на плечах

Российский певец Влад Топалов поделился в микроблоге снимками прогулки со своим сыном Майклом, которого ему родила строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко.

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Топалов: Мне очень нравится поговорка: "Как станет хуже некуда, так и на лад пойдет"
Топалов: Мне очень нравится поговорка: "Как станет хуже некуда, так и на лад пойдет"
Фото: vladtopalovofficial / Instagram

Российский певец Влад Топалов обнародовал в Instagram снимки со своим сыном от строящей карьеру в РФ украинской телеведущей Регины Тодоренко Майклом. Мальчик запечатлен у отца на плечах.

"Мне очень нравится поговорка: "Как станет хуже некуда, так и на лад пойдет". По временам я спрашиваю себя, не стало ли нам действительно "хуже некуда", потому что мне очень уж желательно, чтобы все наконец "пошло на лад". Пусть все налаживается у всех! С Богом! Хорошего дня", – написал Топалов.

"Два красавца", – отметила onufrieva72.

Регина Тодоренко родила сына 5 декабря 2018 года. Майкл – первый ребенок как у Тодоренко, так и у Топалова.

25 октября 2018 года Топалов и Тодоренко оформили отношения. Свадьбу пара сыграла 3 июля 2019 года в Сорренто.

Теги: телеведущая, Регина Тодоренко, певец, ребенок, Влад Топалов
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