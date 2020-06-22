Тодоренко показала 80-летнего дедушку-стоматолога

По словам проживающей в России украинской телеведущей Регины Тодоренко, ее дедушка 52 года проработал военным врачом.

В семье Тодоренко День медика отмечали каждый год Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram фото своего дедушки.

По словам Тодоренко, в течение всей жизни он работал стоматологом, а также служил военным врачом. В связи с этим в их семье традиционно в третье воскресенье июня праздновали День медика.

Обнародованный в соцсети снимок был сделан в январе 2020 года в Одессе – Тодоренко вместе с сыном приезжала в Украину на 80-летие дедушки.

"Моему дедушке 80 лет. Из них 52 года он проработал стоматологом, спас жизни тысяч людей, был военным врачом", – написала тогда Тодоренко.

После семейного праздника Тодоренко с родственниками больше не виделась.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру.

25 октября 2018 года ведущая оформила отношения с бойфрендом – российским артистом Владом Топаловым. В декабре 2018-го у супругов родился сын.