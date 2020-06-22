Тодоренко показала 80-летнего дедушку-стоматолога

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram фото своего дедушки.
По словам Тодоренко, в течение всей жизни он работал стоматологом, а также служил военным врачом. В связи с этим в их семье традиционно в третье воскресенье июня праздновали День медика.
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Надеюсь, я ещё успею поздравить своего дедулю и всех работников медицины с ДНЁМ Медицинского РАБОТНИКА! Так сложилось, что мы всей семьей празднуем этот день всю мою бессознательную и сознательную жизнь ! Когда твой дедушка - стоматолог, военный врач и просто человек с большой буквы, по-другому нельзя). Хочу выразить огромную благодарность всем, кто спасает наши жизни, кто исцеляет нас и делает здоровыми!!!! «Пусть все будут здоровы - прекрасный тост » Кто угадает , из какого фильма цитата ?)
Обнародованный в соцсети снимок был сделан в январе 2020 года в Одессе – Тодоренко вместе с сыном приезжала в Украину на 80-летие дедушки.
"Моему дедушке 80 лет. Из них 52 года он проработал стоматологом, спас жизни тысяч людей, был военным врачом", – написала тогда Тодоренко.
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#80ЛЕТ Моему дедушке 80 лет Из них 52 года он проработал стоматологом , спас жизни тысяч людей, был военным врачом, воспитал несколько поколений детей, внуков , а теперь и правнуков, уже 58 лет любит нашу бабушку (она сейчас не с нами), а Дедуля все равно ее любит, 40 лет прожил в счастливом и оооочень эмоциональном браке! О нашем дедушке можно писать Книги Вы просто представьте , сколько всего видели такие люди , как мой ДедаПатефон сменил граммофон , магнитофон подвинул телеграфон, а сколько раз входила в моду длина миди, а сколько очередей за хлебом, колбасой, а потом за колой, сколько раз сменилась власть, а сколько бэтмэнов родилось и выросло на его глазах и тд... Дожить бы всем нам до его возраста, любить и быть любимым, нужным , важным и счастливым, идти в ногу со временем, не останавливаться на достигнутом! Дед подаёт нам всем пример , как оставаться в информационном потоке: он знает, что Бейонсе выступает в утягивающих колготках, сколько стоит Концерт JLo, и какая обложка эротического журнала самая рейтинговая(он ещё много чего знает). Мы с дедушкой часто философствуем на тему нынешней эмансипации, о патриархальном воспитании и о реформации социума. Вот так надо мотивировать своих детей - жить и идти в ногу со временем! Спасибо Фото - @vladimirmakuha #регинатодоренко #family
После семейного праздника Тодоренко с родственниками больше не виделась.
Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру.
25 октября 2018 года ведущая оформила отношения с бойфрендом – российским артистом Владом Топаловым. В декабре 2018-го у супругов родился сын.