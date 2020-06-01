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01 июня, 2020
 
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Разговор с родителями довел Тодоренко до слез

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что не виделась со своими родителями, которые живут в Украине, полгода.

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Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году
Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году
Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко заявила, что хоть ей скоро исполнится 30 лет, она хочет "к маме с папой на ручки". Об этом она написала в Instagram. 

По словам Тодоренко, она не виделась со своими родителями, которые живут в Украине, около шести месяцев, поддерживая связь с помощью видеозвонков. 

"Я плакала, когда говорила по видеосвязи с родителями. [Сын] Майкл пока только так может общаться с бабушкой и дедушкой. Не знаю, как вам, а мне сильно хочется к маме с папой на ручки", – написала ведущая. 

Она призналась, что, несмотря на возможность общения по видеосвязи, скучает по живым эмоциям и прикосновениям. 

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру.

25 октября 2018 года ведущая оформила отношения с бойфрендом, российским артистом Владом Топаловым. В декабре 2018-го у супругов родился сын.

Теги: Россия, Украина, карантин, Регина Тодоренко, певица
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