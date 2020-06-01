Разговор с родителями довел Тодоренко до слез

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко заявила, что хоть ей скоро исполнится 30 лет, она хочет "к маме с папой на ручки". Об этом она написала в Instagram.
По словам Тодоренко, она не виделась со своими родителями, которые живут в Украине, около шести месяцев, поддерживая связь с помощью видеозвонков.
"Я плакала, когда говорила по видеосвязи с родителями. [Сын] Майкл пока только так может общаться с бабушкой и дедушкой. Не знаю, как вам, а мне сильно хочется к маме с папой на ручки", – написала ведущая.
Она призналась, что, несмотря на возможность общения по видеосвязи, скучает по живым эмоциям и прикосновениям.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я сегодня плакала...расчувствовалась, когда говорила по видеосвязи с родителями. Маи * кл пока только так может общаться с бабушкои * и дедушкои * (уже почти полгода). Надо бы , наверное, быть благодарным этому цифровому миру за возможность увидеть друг друга на противоположном конце земного шарика через экран смартфона, но и порои * такая коммуникация убивает все живое, тк ничто не сможет передать всю романтику встреч, разговоров, прикосновении * в деи * ствительности. Сегодня Маи * кл проснулся со словами: «Баба, Алло!» А когда дозвонились, дедушка с бабушкои * устроили для нас концерт, папа играл на гитаре и пел за тысячу километров, а Медвежонок на расстоянии руки от телефона танцевал, аплодировал деду и потом целовал экран . Да и вообще, не знаю, как вам, а мне сильно хочется к маме с папои * на ручки . Хоть совсем скоро мне 30, но «на ручки» никто же не отменял ! А вам сеи * час чего больше всего хочется? #регинатодоренко #дневникире
Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру.
25 октября 2018 года ведущая оформила отношения с бойфрендом, российским артистом Владом Топаловым. В декабре 2018-го у супругов родился сын.