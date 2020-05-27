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27 мая, 2020
 
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"Многие осуждают меня за такую фривольность". Тодоренко опубликовала фото, сделанное полуторагодовалым сыном

По словам проживающей в России украинской телеведущей Регины Тодоренко, ее полуторагодовалый сын Майкл самостоятельно сделал свой первый кадр. На фото запечатлена детская стопа, записка с признанием в любви и сама телеведущая.

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Тодоренко: Хочешь ковыряться в розетке? Давай купим розетку и разберем ее. Хочешь телефон бери и изучай
Тодоренко: Хочешь ковыряться в розетке? Давай купим розетку и разберем ее. Хочешь телефон – бери и изучай
Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в Instagram снимком, который, по ее словам, сделал ее полуторагодовалый сын Майкл.

"А вот и первое фото нашего сына", – подписала снимок ведущая. На фото запечатлена босая детская стопа, записка с признанием в любви, датированная 2017 годом, и сама Тодоренко с ручкой в руках.

сихологи твердят, что девайсы – зло, но за полтора года в роли матери я для себя определила несколько лайфхаков, которые дают свои плоды. Хочешь ковыряться в розетке? Давай купим розетку и разберем ее. Хочешь телефон – бери и изучай. Многие осуждают меня за такую фривольность", – призналась Тодоренко.

Она подчеркнула, что пока что не замечает за сыном особого интереса к гаджету. "Не знаю, что из этого выйдет, но, судя по фото, есть шанс стать артхаусным фотографом", – подытожила она.

Спустя час после публикации поста Тодоренко удалила его со своей страницы.

Скриншот: reginatodorenko / Instagram
Скриншот: reginatodorenko / Instagram

Скриншот: reginatodorenko / Instagram
Скриншот: reginatodorenko / Instagram

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру.

25 октября 2018 года ведущая оформила отношения с бойфрендом, российским артистом Владом Топаловым. В декабре 2018-го у супругов родился сын.

Теги: Россия, Украина, телеведущая, Регина Тодоренко
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