Крапивина консультировала Тодоренко после ее заявления о домашнем насилии

По словам продюсера Нателлы Крапивиной, после того, как ее экс-подопечная Регина Тодоренко оказалась в эпицентре скандала в связи с заявлением о причинах домашнего насилия, между ними состоялся телефонный разговор.

Крапивина о Тодоренко: Если бы я ей не позвонила, она бы уже была во всех эфирах Фото: natellakrapivina / Instagram

Продюсер Нателла Крапивина заявила, что после заявления своей экс-подопечной Регины Тодоренко о причинах домашнего насилия отговорила ее давать новое интервью российской журналистке Ксении Собчак. Об этом Крапивина рассказала в интервью YouTube-каналу российского радиоведущего Сергея Минаева.

"Я ей позвонила. Если бы я ей не позвонила, она бы уже была во всех эфирах. Она бы уже была у Собчак. Она хотела идти везде", – рассказала Крапивина.

Продюсер подчеркнула, что в своем высказывании о причинах домашнего насилия Тодоренко не смогла подобрать правильных слов.

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Комментарий Крапивиной о Тодоренко можно посмотреть с 54.00 мин. Видео: Сергей Минаев / YouTube

Украинская телеведущая Регина Тодоренко в интервью PeopleTalk назвала психически больными тех женщин, которые публично рассказывают о том, что их бьют мужья.



Заявление ведущей вызвало критику в социальных сетях. Это вынудило Тодоренко прокомментировать собственное высказывание уже в разговоре с главным редактором журнала Glamour Иляной Эрднеевой.



"Первым пунктом в психологических исследованиях стоит то, что женщине нравится быть жертвой. Женщине, которую насиловали, нравится быть жертвой", – подчеркнула Тодоренко. Позже на своей странице в Instagram она извинилась "за некорректные формулировки".

После резонансного заявления телеведущей российское представительство компании PepsiCo приостановило рекламную кампанию, в которой Тодоренко принимала участие. Вслед за ними от услуг телеведущей отказалась компания Procter&Gamble, которой принадлежит бренд Pampers.

Тодоренко также была лишена звания "Женщина года", которое получила в 2019 году от российского журнала Glamour.

После этого Тодоренко взяла паузу, а спустя неделю после скандального заявления презентовала фильм о домашнем насилии. 12 мая телеведущая анонсировала сбор средств в поддержку московского центра по работе с проблемами насилия "Насилию.Нет".

Тодоренко была ведущей девяти сезонов программы "Орел и решка", продюсером которой является Крапивина.