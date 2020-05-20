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21 мая, 2020
 
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Тодоренко получила от YouTube награду "Золотая кнопка"

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко заявила, что на ее канал в YouTube уже подписан 1 млн зрителей.

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Тодоренко: Мы это сделали
Тодоренко: Мы это сделали
Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко обнародовала в Instagram фото с наградой от платформы YouTube – "Золотой кнопкой", которая вручается блогерам, на канал которых подписано не менее 1 млн зрителей. 

"Мы это сделали. Мои талантливые коллеги, мое вдохновение, благодарю каждого из вас за работу над моим шоу "Пятница с Региной". Теперь на моем канале 1 млн подписчиков, и это большая гордость", – написала Тодоренко. 

По словам телеведущей, после получения "Золотой кнопки" она намерена получить следующую награду – "Бриллиантовую кнопку", которой награждаются блогеры, имеющие более 10 млн подписчиков.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру. Канал на платформе YouTube ведущая создала в апреле 2013 года. 

В мае 2020 года Тодоренко была лишена звания "Женщина года" российского журнала Glamour, после того, как заявила, что женщины сами провоцируют насилие. 

После этого Тодоренко взяла паузу, а спустя неделю после скандального заявления на канале в You-Tube презентовала фильм о домашнем насилии, который уже посмотрело более 4 млн человек.

Теги: Россия, YouTube, телеведущая, Регина Тодоренко
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