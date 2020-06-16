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16 июня, 2020
 
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Тодоренко вспомнила Исландию и скатилась кубарем с горки

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко продемонстрировала на камеру умение скатываться с горки лежа. Во время демонстрации своего умения Тодоренко была одета в брючный костюм белого цвета.

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Тодоренко: Вы же наверняка так умеете?
Тодоренко: Вы же наверняка так умеете?
Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко скатилась кубарем с горки – во время спуска певица лежа совершала поступательные движения, вращаясь вокруг своей горизонтальной оси. Видеозапись обнародована на ее странице в Instagram. 

"Помню, как в Исландии меня научили спускаться с холма. Вы же наверняка так умеете?" – подписала она ролик.

На видео Тодоренко была запечатлена в брючном костюме белого цвета. 

"В Исландии учат отстирывать белые вещи от травы?" – поинтересовались ее фолловеры после просмотра видео.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру.

25 октября 2018 года ведущая оформила отношения с бойфрендом, российским артистом Владом Топаловым. В декабре 2018-го у супругов родился сын.

Теги: телеведущая, Регина Тодоренко, актриса, Орел и решка
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