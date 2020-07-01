"Больше нет желания хвастаться заслугами". Тодоренко заявила о намерении стать многодетной матерью

По словам проживающей в России украинской телеведущей Регины Тодоренко, собственные дети могут стать для нее дополнительной мотивацией.

Тодоренко: Раньше моим домом был самолет. А теперь из дома за уши не вытянешь Фото: reginatodorenko / Instagram

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко заявила в Instagram о намерении стать многодетной матерью.

"Раньше я была готова к путешествию в любое время суток, моим домом был самолет. А теперь меня из дома за уши не вытянешь. Если честно, я мечтаю стать многодетной успешной мамой", – заявила Тодоренко.

Она подчеркнула, что собственные дети могут стать для нее дополнительной мотивацией к достижению новых целей.

"Больше нет желания хвастаться своими заслугами. Теперь мое сердце жаждет вместе с семьей покорять новые места на планете", – резюмировала она.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру.

25 октября 2018 года ведущая оформила отношения с бойфрендом – российским артистом Владом Топаловым. В декабре 2018-го у супругов родился сын.