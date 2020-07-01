"Больше нет желания хвастаться заслугами". Тодоренко заявила о намерении стать многодетной матерью

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко заявила в Instagram о намерении стать многодетной матерью.
"Раньше я была готова к путешествию в любое время суток, моим домом был самолет. А теперь меня из дома за уши не вытянешь. Если честно, я мечтаю стать многодетной успешной мамой", – заявила Тодоренко.
Она подчеркнула, что собственные дети могут стать для нее дополнительной мотивацией к достижению новых целей.
"Больше нет желания хвастаться своими заслугами. Теперь мое сердце жаждет вместе с семьей покорять новые места на планете", – резюмировала она.
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Быть мамои * - это непередаваемое счастье! спасибо вам за ваши истории в предыдущем посте, за поддержку. Раньше я была готова к путешествиюв любое время суток, в моеи * сумочке всегда лежал паспорт, пара нижнего белья и Маска для лица(все остальное можно приобрести по приезду в новую страну). Моим домом стал Самолет . А теперь меня из дома за уши не вытянешь . Кто же будет следить за моими помидорными и огурцовымигрядками Если честно, я мечтаю стать многодетнои * успешнои * мамои * , ведь дети - это грандиозныи * мотиватор, с ними все время хочется чего-то достигать: быть лучшим родителем, быть верным другом, быть профессионалом в свое * м деле, чтоб с тебя брали пример, быть немножко героем и немножко изобретателем и немножко художником, быть тем человеком, которыи * покорил Эверест и одновременно любящеи * нежнои * женщинои * ...... Но всего этого хочется в компании своих самых близких и родных людеи * ! Больше нет желания хвастаться своими заслугами, чтобы завоевать внимание собеседника, теперь мое сердце жаждет семьеи * покорять новые неизведанные места нашеи * прекраснои * планеты! Чтобы потом через десятки лет всеи * семьеи * вспоминать о путешествии по Северному полюсу, о рыбалке на Амазонке, о проливном дожде в Малаи * зии и о прыжке с парашютом * над пустынеи * Намиб. Кто из вас хочет превратить свою жизнь в одно сплошное путешествие ?) #регинатодоренко Маи * кл одет в @loloclo.ru Мое платье - @countrytextile #дневникире
Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру.
25 октября 2018 года ведущая оформила отношения с бойфрендом – российским артистом Владом Топаловым. В декабре 2018-го у супругов родился сын.