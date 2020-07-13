Тодоренко о море: "Не покидает ощущение, будто заказала вкуснейшее блюдо, сфоткала, но так и не попробовала

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что во время пребывания в курортном городе, куда она отправилась в командировку, оставив дома мужа и сына, так и не смогла искупаться в море.
"Не поверите, но из-за плотного графика мне еще ни разу не удалось даже кончиком пальца прикоснуться к морской воде. Меня не покидает ощущение, будто я заказала вкуснейшее блюдо в мишленовском ресторане, сфоткала, но так и не попробовала. Ну хоть посмотрела на воду. Теперь буду ждать следующей возможности", – поделилась она впечатлениями.
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Просто Доброе утро) Style - @sima_simmi Dress - @presentsimple.tricot #регинатодоренко Я мечтала в этом году попасть на море . Не поверите , но из-за плотного графика мне ещё ни разу не удалось даже кончиком пальца прикоснуться к морской воде . Меня не покидает ощущение, будто я заказала вкуснейшее блюдо в мишленовском ресторане, сфоткала , но так и не попробовала. Ну, хоть посмотрела на воду. Теперь буду ждать следующей возможности. Вы ведь тоже любите море?
Ранее Тодоренко сообщила, что готовится к трехдневной командировке. По словам телеведущей, впервые в жизни она вынуждена будет поехать одна – без полуторагодовалого сына Майкла и мужа, певца Влада Топалова, за которого вышла замуж в 2018 году.