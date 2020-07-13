Тодоренко о море: "Не покидает ощущение, будто заказала вкуснейшее блюдо, сфоткала, но так и не попробовала

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко поделилась снимком, сделанным на фоне моря.

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что во время пребывания в курортном городе, куда она отправилась в командировку, оставив дома мужа и сына, так и не смогла искупаться в море.

"Не поверите, но из-за плотного графика мне еще ни разу не удалось даже кончиком пальца прикоснуться к морской воде. Меня не покидает ощущение, будто я заказала вкуснейшее блюдо в мишленовском ресторане, сфоткала, но так и не попробовала. Ну хоть посмотрела на воду. Теперь буду ждать следующей возможности", – поделилась она впечатлениями.

Ранее Тодоренко сообщила, что готовится к трехдневной командировке. По словам телеведущей, впервые в жизни она вынуждена будет поехать одна – без полуторагодовалого сына Майкла и мужа, певца Влада Топалова, за которого вышла замуж в 2018 году.