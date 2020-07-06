"Кажется, наш мальчик из джунглей". Тодоренко показала, как сын общается с дикими животными

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко призналась, что ей всегда тревожно перед встречей с дикими животными.

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram обнародовала фото, сделанные на ферме, где разводят альпака.

По словам ведущей, во время пребывания в вольере с животными она испытала небольшой страх, в то время как ее полуторагодовалый сын Майкл смело кормил альпака морковью.

"Мне всегда немного тревожно перед встречей с дикими животными. Я была удивлена, что сын так бесстрашно подбегал к альпака и аккуратно подавал им морковь. Порой мне кажется, что наш мальчик из джунглей", – поделилась наблюдениями Тодоренко.

В начале 2018 года Тодоренко призналась, что у нее отношения с российским певцом Владом Топаловым, а позже сообщила, что выходит за него замуж.

В декабре 2018-го у супругов родился сын.