"Кажется, наш мальчик из джунглей". Тодоренко показала, как сын общается с дикими животными

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram обнародовала фото, сделанные на ферме, где разводят альпака.
По словам ведущей, во время пребывания в вольере с животными она испытала небольшой страх, в то время как ее полуторагодовалый сын Майкл смело кормил альпака морковью.
"Мне всегда немного тревожно перед встречей с дикими животными. Я была удивлена, что сын так бесстрашно подбегал к альпака и аккуратно подавал им морковь. Порой мне кажется, что наш мальчик из джунглей", – поделилась наблюдениями Тодоренко.
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Откуда берётся страх ? Вчера мы с Михаилом Владиславовичем ездили на ферму Альпака. Тут их можно покормить, погладить, но мне всегда немного тревожно перед встречей с диким животным. Одно дело, когда я в ответе только за свою жизнь, другое дело - дети!!!! Я была удивлена тем, что МВ так бесстрашно подбегал к альпака и аккуратно своей маленькой ручкой подавал им морковь . Порой мне кажется, что наш мальчик из джунглей. И вот я задумалась , почему же детки постарше боятся чуть больше, что ими движет : осознанность, неприятный опыт, мамины страхи? Подскажите мне.
В начале 2018 года Тодоренко призналась, что у нее отношения с российским певцом Владом Топаловым, а позже сообщила, что выходит за него замуж.
В декабре 2018-го у супругов родился сын.