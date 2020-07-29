"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио

По словам проживающей в России ведущей Регины Тодоренко, она будет вести на одной из украинских радиостанций передачу о путешествиях.

Проживающая в России украинская телеведущая Регина Тодоренко стала ведущей радиопередачи о путешествиях, которая будет выходить на одной из радиостанций в Украине, сообщает издание ViVA!.

В комментарии изданию Тодоренко назвала работу на радио новым опытом. "Всегда было интересно попробовать себя в качестве радиоведущей и вести программу на украинском языке", – заявила она.

При этом Тодоренко не уточнила, на каком украинском радио получила работу.

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру. В 2013 году ведущая создала свой канал на платформе YouTube.