ГОРДОН
 
 
Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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Мы решили, что коронавирус – головная боль власти, и не заморачиваемся с карантином. Но при этом все стонут: "Ой, бля. Опять антирекорд"

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Мои друзья прилетели по работе в Германию.

Едут из аэропорта с таксистом-хорватом и разговаривают. Он снял маску, и они без масок. На светофоре им громко сигналит соседняя машина, и водитель руками показывает – мол, наденьте немедленно маски.

Открыли окно.

– В чем дело?

– Я сейчас сфотографирую ваши номера и пожалуюсь в полицию. Вы и ваши пассажиры в нарушение закона едут без масок.

И что вы думаете? Водитель такси тут же начал извиняться, надел маску и попросил моих друзей тоже надеть. До конца пути никто уже маску не снимал.

Вечером. По дороге в гостиницу зашли в продуктовый купить воду. Забыли про маски. На них сразу накинулись другие покупатели и буквально вытолкали из магазина. Друзья говорят, на нас все так смотрели, будто мы у них украли что-то.

Утром. Друзья приехали на встречу в большой офисный центр. Уже в масках – все как положено. После встречи вышли из здания, сняли маски и решили перекурить.

Тут же выбежала охрана:

– Вы не можете снимать маску, находясь ближе чем 50 метров от здания. Наденьте немедленно.

Кто-то скажет – стукачество. Кто-то тупо пошлет. Но. После украинских реалий тотального несоблюдения карантина – мои друзья в шоке от увиденного в Германии.

Самосознание и ответственность немцев, как всегда, находится на запредельном уровне. Все четко, все соблюдают правила, люди реально ходят везде в масках.

Это не вопрос – помогают маски или не помогают. Люди соблюдают сами и требуют от окружающих соблюдать написанные и принятые правила.

Слышишь, Ляшко. Правила пишут, чтобы их соблюдать.

Говорят, в Украине опять рекорд выявлений коронавируса. Ну, так мы же решили, что этот вирус нас не касается.

Типа это головная боль власти. Это они должны следить, а не мы.

Мы не делаем замечаний нарушителям. Мы не бойкотируем заведения, работающие по беспределу. Мы уже и сами не сильно заморачиваемся с карантином.

Но зато, куда не придешь, везде стоны:

– Ой, бля. Опять антирекорд.

– Ой, бля. Мы в "красной" зоне.

– Ой, бля. Мы под запретом в Европе.

– Ой, бля. Когда же это закончится?

Думаю, нам стоит в зеркало поглядеть, чтобы понять: мы несем солидарную ответственность с властью за весь тот вяло растущий п…здец, который длится вот уже который месяц. И конца-краю ему не видно…

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Германия, Украина, карантин, Алексей Давиденко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, маски
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