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Правительство Украины назвало регионы, которые с 3 августа попадают в "красную" зону эпидопасности

Луцк, Тернополь и частично Черновицкая область попали в "красную" карантинную зону Украины, объявил министр здравоохранения Максим Степанов. Всего страна поделена на четыре зоны.

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Украину разделили на зоны в зависимости от уровня распространения коронавируса
Фото: depositphotos.com

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 31 июля установила перечень украинских регионов, которые войдут в одну из четырех зон адаптивного карантина. Об этом на брифинге в Киеве рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент "ГОРДОН".

Установлены четыре критерия, по которым определяется, в какую зону включат ту или иную административно-территориальную единицу: заполненность коек, охват тестированием, коэффициент выявления новых случаев COVID-19, динамика роста заболеваемости.

"У нас определены восемь регионов, где превышены эти базовые нормативы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Черновицкая области. По решению комиссии, "красный" уровень опасности распространения COVID-19 установлен с понедельника в городах Луцке и Тернополе, а также в Кицманском районе Черновицкой области", – заявил Степанов.

В "зеленой" зоне действуют обычные нормы поведения и социальной дистанции в условиях пандемии, пояснил он.

"Желтая" зона – буферная; в ней ограничат посещение учреждений соцзащиты, где находятся люди старшего возраста.

В "оранжевой" зоне запретят деятельность учреждений гостеприимства, кроме гостиниц, работу развлекательных центров и заведений общественного питания в ночное время, фитнес-центров, спортзалов, учреждений культуры, детских оздоровительных лагерей, отменят плановую госпитализацию; число участников массовых мероприятий не должно будет превышать 100.

"Красная" зона подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

"Переход из зоны в зону будет осуществляться, если есть превышение показателей пять дней подряд... Вернуться назад можно, если три дня подряд держатся показатели, свойственные более "легкой" зоне", – добавил министр.

22 июля Кабинет Министров Украины издал постановление от 22 июля, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Теги: Кабинет Министров, Тернополь, Луцк, Черновицкая область, карантин, Максим Степанов
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