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"Кому-то выгодно запугивать тернопольчан". Мэр выразил недовольство внесением города в "красную" зону

Мэр Тернополя Сергей Надал выразил удивление, что в "красную" зону по распространению COVID-19 внесли его город, а не Киев, где "фиксируют антирекорды", и не Львов.

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Надал: Где логика?
Надал: Где логика?
Фото: ternopilcity.gov.ua

Внесение Тернополя в "красную" зону по распространению коронавирусной инфекции нелогично. Об этом 31 июля в Facebook заявил мэр города Сергей Надал.

"Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать тернопольчан. Сразу после торжественного шествия выпускников правительство отнесло наш Тернополь в "красную" зону из-за заболевания коронавирусом. Об этом узнаем из соцсетей. Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области. Представьте! Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных коронавирусом, не Львов, где статистика гораздо хуже, а один из самых меньших областных центров – Тернополь. Где логика?" – задает вопрос мэр.

Он подчеркнул, что "Тернополь не в конце списка, но точно не в числе первых городов".

"Что может для нас означать? Они хотят снова остановить транспорт? Закрыть торгово-развлекательные центры? Закрыть заведения общественного питания? То в Киеве люди дальше продолжат жить обычной жизнью, пользоваться транспортом, ходить на работу, а тернопольчан правительство хочет снова закрыть дома? Я не согласен с этим", – заявил Надал.

Он не исключает, что происходящее является местью за позицию города по ряду вопросов, в частности в защиту украинского языка.

"Уверен, что правительство должно пересмотреть свое решение относительно обозначения Тернополя "красной" аномальной зоной. Наш город не является эпицентром распространения коронавируса. Пусть правительство в первую очередь обращает внимание на города-миллионники!" – считает мэр Тернополя.

https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/posts/1579393755577949

Правительство Украины разделило страну на четыре зоны в зависимости от распространения инфекционного заболевания COVID-19: "красную", "оранжевую", "желтую" и "зеленую". Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области попали в "красную" зону адаптивного карантина, что предусматривает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.

31 июля недовольство внесением в "красную" зону выразили в Луцке.

По состоянию на 1 августа число случаев COVID-19 в Украине составляет 71 056 (в Тернопольской области – 3035). 1709 больных умерли, 39 308 выздоровели.

Теги: Киев, Львов, Тернополь, Луцк, правительство, Сергей Надал, карантин, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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