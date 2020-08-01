Минздрав Украины расширил список стран "красной" зоны

В новом списке стран "красной" зоны, где показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 на 100 тыс. населения, 127 стран.

Люди, которые приезжают из стран "красной" зоны, обязаны отбыть двухнедельную самоизоляцию Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" зоны с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Обновленный список опубликован на сайте Минздрава 1 августа.

В список включены 127 стран, в которых показатель заболеваемости COVID-19 превышает 40 на 100 тыс. населения. Люди, которые приезжают из этих государств в Украину, обязаны отбыть двухнедельную обсервацию или самоизоляцию, предварительно установив на свой смартфон приложение "Дій вдома".

В прошлом списке, опубликованном 7 июля, в "красной" зоне были 62 страны.

Решение о разделении стран на "красную" и "зеленую" зоны Минздрав Украины принял 15 июня. Изначально в "красную" зону входили 53 государства и территории, в которых показатель заболеваемости превышает 40 на 100 тыс. населения.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

По состоянию на 1 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 71 056 (+1172), 1709 из них умерли (+16), 39 308 выздоровели (+556).