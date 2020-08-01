Хорватия продлила ограничение на въезд иностранцев, в том числе украинцев

Хорватия продлила до 15 августа 2020 года действующие условия въезда иностранцев в страну.

Для въезда в Хорватию украинцам необходимо предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 48 часов до прибытия Фото: depositphotos.com

Хорватия до 15 августа продлила действующие ограничения для въезда иностранцев, в частности украинцев. Об этом 31 июля сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич на своей странице в Twitter.

"31 июля Хорватия продлила до 15 августа 2020 года действующие условия въезда иностранцев в Хорватию", – сообщил Кирилич.

До уваги громадян України!

31.07. Хорватія продовжила до 15.08.20 діючі умови в‘їзду іноземців до країни. Українці й надалі в‘їжджатимуть до Хорватії на теперішніх умовах. #КонсулПоруч https://t.co/6mdf6OxMsX pic.twitter.com/sg5eXcOglE — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 31, 2020

Как сообщает посольство Украины в Хорватии, право на въезд имеют некоторые категории граждан третьих стран (в том числе и Украины). Среди них:

работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медицинская помощь;

перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости;

лица, следующие транзитом;

лица, которые едут с туристической целью (при наличии подтверждения резервации отеля/апартаментов) или по другим рабочим вопросам (письмо-подтверждение от работодателя), или которые имеют другой экономический интерес (договор о сотрудничестве, приглашение на бизнес-конференцию)

лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства (болезнь, смерть родственника).

В ведомстве напомнили, что с 10 июля Хорватия ввела требование 14 дневной обязательной самоизоляции для путешествующих из третьих стран.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что без ограничений в связи с эпидемией украинцы могут посещать Турцию и Египет. Для въезда в Болгарию и Хорватию украинцам необходимо предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 72 и 48 часов до прибытия соответственно. После поездки в Черногорию или Албанию гражданам Украины необходимо проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию.