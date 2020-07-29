Криклий рассказал, какие страны готовы принимать украинских туристов

Украинские туристы могут посещать Турцию и Египет без ограничений при выезде или возвращении в Украину, отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Криклий призвал проверять информацию об условиях въезда в иностранные государства перед поездкой Фото: depositphotos.com

На данный момент шесть стран готовы принимать туристов из Украины. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Без ограничений в связи с эпидемией коронавируса можно посещать Турцию и Египет. После поездки в Черногорию или Албанию гражданам Украины необходимо проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию. Для въезда в Болгарию и Хорватию украинцам необходимо предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 72 и 48 часов до прибытия соответственно.

"ПЦР-тесты можно сделать перед вылетом прямо в аэропорту. В Борисполе, львовском и одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого тестирования", – добавил министр.

Криклий подчеркнул, что данные об условиях "меняются каждый день", в связи с чем он призвал проверять информацию перед поездкой.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 29 июля в мире коронавирусом заразилось 16,78 млн человек, 661 тыс. из них скончались, более 9,77 млн выздоровели.

В Украине за последние сутки подтвердили 1022 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 67 597, умерли 1650 человек, 37 394 выздоровели.