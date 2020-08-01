В Украине четвертый день подряд более тысячи новых случаев COVID-19

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине превысило 71 тыс.

В Украине с марта коронавирусом заразилось более 71 тыс. человек Фото: EPA

В течение 31 июля в Украине было подтверждено 1172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Это один из максимальных показателей суточного прироста в Украине с начала эпидемии (абсолютный максимум был зафиксирован 30 июля – 1197 новых случаев в сутки). Четвертый день подряд в стране регистрируется более 1 тыс. новых пациентов.

Общее число подтвержденных случаев достигло 71 056, из них 1709 скончались (+16 за последние сутки), 39 308 пациентов выздоровели (+556). Таким образом, продолжают болеть 30 039 человек (на 600 больше, чем вчера).

Ситуация по регионам:

Винницкая область – 2766;

Волынская область – 3828;

Днепропетровская область – 1413;

Донецкая область – 889;

Житомирская область – 1896;

Закарпатская область – 5210;

Запорожская область – 800;

Ивано-Франковская область – 4680;

Киев – 8342;

Киевская область – 3787;

Кировоградская область – 704;

Луганская область – 127;

Львовская область – 9671;

Николаевская область – 602;

Одесская область – 3315;

Полтавская область – 446;

Ровенская область – 6111;

Сумская область – 509;

Тернопольская область – 3035;

Харьковская область – 3786;

Херсонская область – 227;

Хмельницкая область – 1163;

Черкасская область – 924;

Черновицкая область – 5964;

Черниговская область – 843.

Наибольшее число заболевших выявлено во Львовской (145), Ивано-Франковской (123) областях и Киеве (101). Ни одного нового случая за сутки – в Херсонской области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 1 августа коронавирусом в мире заразилось 17,59 млн человек, жертвами COVID-19 стали 679 тыс. человек, выздоровело 10,33 млн.