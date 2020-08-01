В Украине четвертый день подряд более тысячи новых случаев COVID-19

В течение 31 июля в Украине было подтверждено 1172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Это один из максимальных показателей суточного прироста в Украине с начала эпидемии (абсолютный максимум был зафиксирован 30 июля – 1197 новых случаев в сутки). Четвертый день подряд в стране регистрируется более 1 тыс. новых пациентов.
Общее число подтвержденных случаев достигло 71 056, из них 1709 скончались (+16 за последние сутки), 39 308 пациентов выздоровели (+556). Таким образом, продолжают болеть 30 039 человек (на 600 больше, чем вчера).
Ситуация по регионам:
Наибольшее число заболевших выявлено во Львовской (145), Ивано-Франковской (123) областях и Киеве (101). Ни одного нового случая за сутки – в Херсонской области.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 1 августа коронавирусом в мире заразилось 17,59 млн человек, жертвами COVID-19 стали 679 тыс. человек, выздоровело 10,33 млн.