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Комаровский: В том виде, в каком у нас используются маски, – это абсолютная профанация, не имеющая никакого отношения к логике и здравому смыслу

Там, где невозможно социальное дистанцирование или где много людей находится в невентилируемых небольших помещениях, маски теоретически способны защитить. Однако в таких случаях нужно использовать или одноразовую маску, которую потом необходимо утилизировать, или многоразовую с регулярной ее стиркой и проглаживанием. Об этом сообщил украинский врач Евгений Комаровский.

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Комаровский: Я не имею права выяснять с ВОЗ отношения, для этого нужно быть как минимум президентом США
Комаровский: Я не имею права выяснять с ВОЗ отношения, для этого нужно быть как минимум президентом США
Фото: Evgeny Komarovsky / Facebook

Украинский доктор Евгений Комаровский рассказал о своем отношении к ношению медицинских масок. Об этом он написал в своем Instagram.

"Вопрос:⁣ Средина лета. Жара. А людям надо носить маски. Но сейчас маска превратилась из средства защиты практически в пропуск: предъявил на входе в метро или супермаркет, а потом спрятал. А изменилось ли ваше мнение по поводу ношения масок? Ведь ВОЗ "переобулась" и теперь советует всем в общественных местах быть в масках…⁣ Ответ:⁣ Я не имею права выяснять с ВОЗ отношения. Для этого нужно быть как минимум президентом США. Поэтому вынужден соглашаться с мнением ВОЗ", – написал Комаровский.

Он подчеркнул, что маски нужны больным, чтобы они не заражали окружающих. Здоровых людей маски не защищают.

"Но там, где невозможно социальное дистанцирование или где много людей находится в невентилируемых небольших помещениях, маски теоретически способны защитить. Но это должна быть правильная маска. Или одноразовая действительно – раз надели и вечером утилизировали, или многоразовая, которую вы регулярно меняете, стираете, проглаживаете", – написал врач.

Он отметил, что сейчас маска превратилась в пропуск в супермаркет.

"У каждого в кармане валяется маска. Поэтому в том виде, в каком у нас маски широчайше используются, – это абсолютная профанация, не имеющая никакого отношения к логике и здравому смыслу.⁣ И представить себе, что какая-то бабушка на свою пенсию купит себе одноразовые маски и будет их каждый день менять, – это смешно", – добавил Комаровский.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Одной из главных мер по профилактике заражения врачи называют ношение маски, социальное дистанцирование и использование антисептиков.

К утру 3 августа коронавирусом в мире заразилось 18 019 472 человека. Жертвами COVID-19 стали 688 369 человек, выздоровело 10 649 111 человек.

В Украине коронавирусом заразилось 73 158 человек (+990 за прошедшие сутки), умерло 1738 человек, 39 876 пациентов выздоровели.

Теги: ВОЗ, Евгений Комаровский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, маска
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