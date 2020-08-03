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США вступили в новую фазу эпидемии коронавируса – эксперт Белого дома

Количество заражений коронавирусной инфекцией продолжает расти в южных и западных штатах страны, вирус чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах, заявила координатор целевой группы по коронавирусу Белого дома Дебора Биркс.

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Биркс: Каждому штату нужен кардинально адаптированный подход к COVID-19
Биркс: Каждому штату нужен кардинально адаптированный подход к COVID-19
Фото: ЕРА

США вступили в новую фазу эпидемии коронавируса, когда инфекция стала "чрезвычайно распространенной" как в сельской местности, так и в городах. Об этом 2 августа в эфире телеканала CNN сообщила координатор целевой группы по коронавирусу Белого дома Дебора Биркс.

"Мы находимся в новой фазе. Нынешняя ситуация отличается от того, что мы имели в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах", – сказала Биркс. 

Количество заражений коронавирусной инфекцией продолжает расти в южных и западных штатах страны, отметила она.

В новом прогнозе, опубликованном Центром по контролю и профилактике заболеваний США, прогнозируется, что к 22 августа в США от COVID-19 умерет более 173 тыс. Телеканал отмечает, что бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотт Готтлиб раньше предупреждал, что если страна не изменит свою тактику в борьбе с вирусом, число смертей к концу года может достичь 300 тыс.

Биркс заявила, что люди, которые живут в семьях из нескольких поколений, должны носить маски даже дома, чтобы защитить пожилых людей или людей с сопутствующими заболеваниями.

Она подчеркнула, что американцы должны не забывать про маски и социальное дистанцирование. 

Каждому штату нужен "кардинально адаптированный" подход к COVID-19, добавила эксперт.

К утру 3 августа коронавирусом в мире заразилось 18 019 472 человека. Жертвами COVID-19 стали 688 369 человек, выздоровело 10 649 111 человек.

В США число инфицированных достигло 4 667 930, умерло 154 859, излечилось 1 468 689 человек.

Теги: США, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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