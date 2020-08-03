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В Белом доме подтвердили, что не планируют переносить президентские выборы в США

Выборы президента США состоятся 3 ноября, подтвердил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз. В конце июля президент США Дональд Трамп высказывал идею о возможном переносе выборов.

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В Белом доме считают, что из-за голосования по почте подсчет результатов выборов затянется
В Белом доме считают, что из-за голосования по почте подсчет результатов выборов затянется
Фото: depositphotos.com

Руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз подтвердил, что президентские выборы в США не собираются переносить не другую дату. Об этом он сказал в интервью CBS News.

По его словам, главная опасность в том, что при голосовании по почте подсчет результатов может занять недели. Медоуз отметил, что если 100% граждан решат голосовать таким образом, то результаты будут известны не ранее 3 января, при том, что выборы назначены на 3 ноября.

Вместе с тем он отметил, что выборы все же состоятся в назначенный срок.

30 июля Трамп предложил перенести президентские выборы. По его мнению, голосование по почте, введенное из-за пандемии, сделает выборы самыми неточными и фальсифицированными в истории.

Представители Конгресса США не поддержали идею Трампа. Против переноса выступили как демократы, так и республиканцы.

В тот же день Трамп заявил журналистам, что отказался от идеи переносить выборы.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Его соперником должен стать демократ Джо Байден, который лидирует, по данным соцопросов.

Теги: США, выборы, Белый дом, Дональд Трамп
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