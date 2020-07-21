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Байден предупредил Россию о недопустимости вмешательства в выборы в США

Вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что иностранное вмешательство в избирательный процесс в США представляет собой посягательство на американский народ и его конституционное право голоса, он сказал, что в случае такого вмешательства использует все возможности, чтобы заставить страны-нарушители ответить за нарушение.

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Байден: У меня нет желания обострять напряженность в отношениях с Россией или любой другой страной
Байден: У меня нет желания обострять напряженность в отношениях с Россией или любой другой страной
Фото: ЕРА

Иностранное вмешательство в избирательный процесс в США будет рассматриваться как сознательный акт, существенно влияющий на отношения между Соединенными Штатами и правительством страны-нарушителя. Об этом в своем заявлении 20 июля отметил вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Заявление он опубликовал 21 июля на платформе Medium.

"Иностранное вмешательство в избирательный процесс в США представляет собой посягательство на американский народ и его конституционное право голоса. Когда иностранные государства направляют хакеров, троллей, отмывателей денег и дезинформацию, чтобы подорвать или поставить под сомнение наши выборы, они угрожают суверенитету Америки, демократическим институтам и национальной безопасности. Они подрывают голосование и голос каждого гражданина США. Они нападают на наш образ жизни", – подчеркнул Байден.

Он отметил, что в случае избрания президентом страны использует все возможности, чтобы заставить страны-нарушители заплатить за вмешательство в американские выборы.

"У меня нет желания обострять напряженность в отношениях с Россией или любой другой страной. Я бы предпочел сосредоточить все усилия моей администрации на объединении международного сообщества для борьбы с COVID-19 и последующим экономическим кризисом, а также для решения других насущных вопросов, вызывающих обеспокоенность международного сообщества. Но если какая-либо иностранная держава по неосторожности решит вмешаться в нашу демократию, я, не колеблясь, отвечу как президент, чтобы наложить значительные и долгосрочные санкции", – добавил Байден.

17 июля Байден заявил, что Китай и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы, запланированные на 3 ноября. По его словам, такие данные предоставила разведка США.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. Россия эти обвинения отвергает.

Теги: Россия, США, выборы, Джо Байден, выборы в США
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