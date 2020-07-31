Трамп отказался от идеи переносить выборы

Президент США Дональд Трамп обеспокоен, что из-за голосования на выборах по почте подсчет результатов займет много времени.

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи перенести президентские выборы. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции 30 июля, отмечает Reuters.

Он заявил, что не хочет менять дату выборов, но обеспокоен, что они могут быть сфальсифицированы. Также он обеспокоен тем, что подсчет почтовых бюллетеней займет долгое время.

30 июля Трамп предложил перенести президентские выборы. По его мнению, голосование по почте, введенное из-за пандемии, сделает выборы самыми неточными и фальсифицированными в истории.

Представители Конгресса США не поддержали идею Трампа. Против переноса выступили как демократы, так и республиканцы.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Его соперником должен стать демократ Джо Байден, который лидирует, по данным соцопросов.