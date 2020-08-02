На норвежском круизном лайнере зафиксировали вспышку COVID-19

158 членов экипажа круизного судна Roald Amundsen прошли тестирование, у 36 человек – положительный результат на коронавирус. Об этом сообщила компания – оператор лайнера.

На круизном лайнере, который прибыл в порт Тромсе в Норвегии, зафиксировали вспышку коронавируса. Об этом сообщила компания-оператор Hurtigruten 2 августа.

Все 158 членов экипажа на экспедиционном корабле MS Roald Amundsen были проверены на COVID-19. У 36 человек – положительный результат, у 122 – отрицательный. Корабль находится на набережной в Тромсе, на борту нет путешественников, отмечено в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 2 августа коронавирусом в мире заразилось 17 849 853 человека, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. С начала пандемии коронавируса в Норвегии заболело 9263 человека, умерло 255, выздоровело 8762 человека.