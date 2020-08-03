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Ученые прогнозируют, что у украинцев может появиться коллективный иммунитет к COVID-19 в течение года

Ученые Киевского политехнического университета отмечают, что подавляющее большинство населения Украины вернулось к обычному образу жизни, пренебрегая элементарными средствами защиты от коронавирусной инфекции. Из-за этого мобильность вируса возросла до 150% по сравнению с началом года.

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Ученые считают, что количество больных COVID-19 в Украине на конец августа достигнет примерно 110 115 тыс.
Ученые считают, что количество больных COVID-19 в Украине на конец августа достигнет примерно 110–115 тыс.
Фото: depositphotos.com

В Украине ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается стабильно тяжелой из-за моральной усталости населения от пребывания в режиме изоляции, экономических факторов и наступления периода летнего отдыха. К такому выводу пришли ученые Киевского политехнического университета, говорится на сайте заведения.

Ученые отмечают, что подавляющее большинство населения страны вернулось к обычному образу жизни, пренебрегая элементарными средствами защиты от коронавирусной инфекции. Из-за этого мобильность вируса возросла до 150% по сравнению с началом года. В результате в июне – июле произошла серия стремительных всплесков заболевания, приведших к удвоению-утроению количества ежедневно инфицированных с тенденцией к дальнейшему нарастанию заболеваемости.

Исследователи считают, что при условии сохранения характера роста количества ПЦР-тестов (коэффициент роста на протяжении последних двух месяцев составил примерно 1,55 в месяц) количество выявленных больных в Украине на конец августа достигнет примерно 110–115 тыс.

"Такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только в результате постепенного появления коллективного иммунитета примерно у 60–70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года. Его существенное ускорение возможно лишь в результате массовой вакцинации населения, что в настоящее время является трудно предсказуемым явлением", – отметили ученые.

Коллективный иммунитет – это эпидемиологический термин, который обычно используется для описания состояния популяции, при котором большой процент населения становится невосприимчивым к инфекции (вследствие вакцинации или перенесенной болезни) и тем самым распространяет защиту на остальное население.

Исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан считает, что концепция так называемого "стадного" (коллективного) иммунитета в вопросе борьбы с коронавирусом является опасной.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 августа общее число подтвержденных случаев в Украине достигло 73 158, 1738 человек скончались, 39 876 пациентов выздоровели. Продолжают болеть 31 544 человека.

Теги: ученые, КПИ, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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