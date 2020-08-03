Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Украине немного снизился

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 990 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
До сегодняшнего дня в Украине пять суток подряд число новых случаев превышало 1000. Накануне этот показатель составлял 1112.
Общее число подтвержденных случаев достигло 73 158, 1738 человек скончались (+13 за последние сутки), 39 876 пациентов выздоровели (+333). Продолжают болеть 31 544 человека.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших выявлено во Львовской (138), Ивано-Франковской (119) областях и в Киеве (102). Ни одного случая не зарегистрировано в Донецкой, Полтавской, Херсонской и Луганской областях.
В Центре общественного здоровья сообщили, что в больницах Украины с COVID-19 находятся 4772 человека, из них 125 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.
За сутки исследовано 8532 образца методом полимеразной цепной реакции.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 3 августа коронавирусом в мире заразилось 18 019 472 человека. Жертвами COVID-19 стали 688 369 человек, выздоровело 10 649 111 человек.