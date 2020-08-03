Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Украине немного снизился

Наибольшее число заболевших COVID-19 в Украине за сутки выявлено во Львовской, Ивано-Франковской областях и в Киеве. Ни одного случая не зарегистрировано в Донецкой, Полтавской, Херсонской и Луганской областях.

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 990 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

До сегодняшнего дня в Украине пять суток подряд число новых случаев превышало 1000. Накануне этот показатель составлял 1112.

Общее число подтвержденных случаев достигло 73 158, 1738 человек скончались (+13 за последние сутки), 39 876 пациентов выздоровели (+333). Продолжают болеть 31 544 человека.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:

Винницкая область – 2815;

Волынская область – 3949;

Днепропетровская область – 1438;

Донецкая область – 898;

Житомирская область – 1948;

Закарпатская область – 5318;

Запорожская область – 846;

Ивано-Франковская область – 4914;

Киев – 8554;

Киевская область – 3845;

Кировоградская область – 711;

Луганская область – 128;

Львовская область – 9921;

Николаевская область – 642;

Одесская область – 3482;

Полтавская область – 459;

Ровенская область – 6270;

Сумская область – 541;

Тернопольская область – 3113;

Харьковская область – 3950;

Херсонская область – 230;

Хмельницкая область – 1189;

Черкасская область – 954;

Черновицкая область – 6143;

Черниговская область – 900.

Наибольшее число заболевших выявлено во Львовской (138), Ивано-Франковской (119) областях и в Киеве (102). Ни одного случая не зарегистрировано в Донецкой, Полтавской, Херсонской и Луганской областях.

В Центре общественного здоровья сообщили, что в больницах Украины с COVID-19 находятся 4772 человека, из них 125 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

За сутки исследовано 8532 образца методом полимеразной цепной реакции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 3 августа коронавирусом в мире заразилось 18 019 472 человека. Жертвами COVID-19 стали 688 369 человек, выздоровело 10 649 111 человек.