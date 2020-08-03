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Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Украине немного снизился

Наибольшее число заболевших COVID-19 в Украине за сутки выявлено во Львовской, Ивано-Франковской областях и в Киеве. Ни одного случая не зарегистрировано в Донецкой, Полтавской, Херсонской и Луганской областях.

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В Украине коронавирусной болезнью продолжают болеть 31 544 человека
В Украине коронавирусной болезнью продолжают болеть 31 544 человека
Фото: depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 990 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

До сегодняшнего дня в Украине пять суток подряд число новых случаев превышало 1000. Накануне этот показатель составлял 1112.

Общее число подтвержденных случаев достигло 73 158, 1738 человек скончались (+13 за последние сутки), 39 876 пациентов выздоровели (+333). Продолжают болеть 31 544 человека.

По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так: 

  • Винницкая область – 2815;
  • Волынская область – 3949;
  • Днепропетровская область – 1438;
  • Донецкая область – 898;
  • Житомирская область – 1948;
  • Закарпатская область – 5318;
  • Запорожская область – 846;
  • Ивано-Франковская область – 4914;
  • Киев – 8554;
  • Киевская область – 3845;
  • Кировоградская область – 711;
  • Луганская область – 128;
  • Львовская область – 9921;
  • Николаевская область – 642;
  • Одесская область – 3482;
  • Полтавская область – 459;
  • Ровенская область – 6270;
  • Сумская область – 541;
  • Тернопольская область – 3113;
  • Харьковская область – 3950;
  • Херсонская область – 230;
  • Хмельницкая область – 1189;
  • Черкасская область – 954;
  • Черновицкая область – 6143;
  • Черниговская область – 900.

Наибольшее число заболевших выявлено во Львовской (138), Ивано-Франковской (119) областях и в Киеве (102). Ни одного случая не зарегистрировано в Донецкой, Полтавской, Херсонской и Луганской областях.

В Центре общественного здоровья сообщили, что в больницах Украины с COVID-19 находятся 4772 человека, из них 125 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 

Летальность по стране составляет 2,4%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (5,1%), Черкасской (3,9%) и Закарпатской (3,8%) областях.

За сутки исследовано 8532 образца методом полимеразной цепной реакции. 

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2136920636432653

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

К утру 3 августа коронавирусом в мире заразилось 18 019 472 человека. Жертвами COVID-19 стали 688 369 человек, выздоровело 10 649 111 человек.

Теги: Украина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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