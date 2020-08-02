В ВСУ зафиксировали 23 новых случая COVID-19

По состоянию на 2 августа в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 219 человек. Об этом сообщило командование медицинских сил ВСУ.

За время пандемии в ВСУ выздоровели 625 человек Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В вооруженных силах Украины за последние сутки выявили 23 новых случая COVID-19. Об этом 2 августа в Facebook сообщило командование медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждениях здравоохранения находится пять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение, отмечено в посте.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 18 человек (Киевская область – трое военнослужащих), Львовская область – семь военнослужащих и один работник ВСУ), Одесская область – двое военнослужащих и 1 работник ВСУ, Житомирская область – один военнослужащий и один работник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания, сообщили в командовании медсил ВСУ.

По состоянию на 2 августа заболело 219 человек. За время пандемии выздоровели 625 человек, отмечено пять летальных случаев. На изоляции находится 560 человек, сказано в сообщении.

В Украине пятый день подряд регистрируется более 1000 новых случаев COVID-19. На 2 августа число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 72 168, из них 1725 человек скончались, 39 543 пациента выздоровели.