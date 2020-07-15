В ВСУ произошла новая вспышка COVID-19

За сутки двое украинских военнослужащих госпитализированы с COVID-19, еще 12 находятся на домашнем лечении.

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 14 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 15 июля сообщает командование медсил ВСУ в Facebook.

Двое заболевших госпитализированы, их состояние удовлетворительное. Остальные 12 находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

На данный момент COVID-19 болеют 125 военнослужащих ВСУ. Всего за время пандемии выздоровело 486 человек, пять человек умерли. На изоляции находится 471 человек.

По данным на 15 июля, в Украине зарегистрировано 55 607 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 1427 больных с COVID-19, вылечился 28 131 пациент.