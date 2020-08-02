В Киеве за сутки коронавирус выявили у 110 человек

На сегодня в столице уже 8452 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 134 человека умерли. Всего коронавирус победили 2994 киевлянина.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Оболонском, Дарницком и Соломенском районах Фото: depositphotos.com

Число киевлян, у которых лабораторным путем выявили коронавирусную инфекцию, по состоянию на 2 августа увеличилось на 110 человек. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших: 57 женщин в возрасте от 20 до 81 года, две девочки 15 и 16 лет, 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет и четверо мальчиков от трех до 11 лет.

За сутки госпитализировано 12 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровело 13 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском (20), Дарницком (19) и Соломенском (13) районах.

На сегодня в столице уже 8452 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 134 человека умерли. Всего коронавирус победили 2994 киевляна.

В течение 1 августа в Украине было подтверждено 1112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев достигло 72 168, из них 1725 скончались, 39 543 пациента выздоровели.