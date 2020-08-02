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Число жертв коронавируса в мире превысило 685 тыс.

В США, которые являются лидером по масштабу распространения COVID-19, инфицированы уже 4,6 млн человек, в Бразилии – 2,7 млн.

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Пандемия в мире набирает обороты
Пандемия в мире набирает обороты
Фото: ЕРА

К утру 2 августа коронавирусом в мире заразилось 17 849 853 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 685 054 человека, выздоровело 10 553 585 человек.

В США число инфицированных достигло 4 620 444, умерло 154 447, излечилось 1 461 885 человек.

В Бразилии заболело 2 707 877 человек, 93 563 умерших и 2 037 982 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело уже более 1 750 723 человек, 37 364 умерли, 1 145 629 выздоровели.

Далее следует Россия – 843 890 инфицированных, 14 034 умерших и 645 316 выздоровевших от COVID-19.

На пятом месте ЮАР, где заразилось 503 290 человек, умерло, согласно официальной статистике, 8153.

Затем следуют три южноамериканские страны: Мексика (инфицированы 434 193, летальных случаев 47 472), Перу (407 492 и 19 021) и Чили (357 658 и 9533).

Иран и Колумбия обошли Великобританию по числу инфицированных – там число заразившихся превысило 300 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В течение 31 июля в Украине было подтверждено 1172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это один из максимальных показателей суточного прироста в Украине с начала эпидемии. 

По состоянию на 1 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 71 056, 1709 из них умерли, 39 308 выздоровели.

Теги: Россия, США, Иран, Индия, Великобритания, Колумбия, Перу, Чили, Бразилия, Мексика, ЮАР, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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