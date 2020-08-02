В Черновицкой области 1 августа подтвердили 97 случаев COVID-19 – глава ОГА

Число случаев заражения коронавирусом превысило в Черновицкой области показатель в 6 тыс., отметил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.

1 августа в Черновицкой области подтвердили 97 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в Facebook проинформировал вечером председатель областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук.

"Официально подтверждено еще 97 новых случаев заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 438 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных на Буковине от первого установленного случае составляет 6061 человека", – написал он.

По данным главы ОГА, в первый день августа стало известно о 63 вылечившихся больных.

"Как видим, коронавирус не отступает. Поэтому сейчас, как никогда, важно не терять бдительность", – подчеркнул Осачук.

Информацию об умерших он не предоставил.

31 июля в Черновицкой области выявили 89 новых случаев COVID-19, отмечал Осачук.

В Украине по состоянию на 1 августа число случаев COVID-19 составляет 71 056. 1709 больных умерли, 39 308 выздоровели.

По масштабу инфицирования коронавирусом Черновицкая область уступает только Киеву, Львовской и Ровенской областям.