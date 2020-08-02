Пятый день подряд в Украине регистрируется более 1000 новых случаев COVID-19

В течение 1 августа в Украине было подтверждено 1112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Накануне было зафиксировано 1172 новых случая. Пятый день подряд в стране регистрируется более 1 тыс. новых пациентов.
Общее число подтвержденных случаев достигло 72 168, из них 1725 скончались (+16 за последние сутки), 39 543 пациента выздоровели (+235). Продолжают болеть 30 900 человек.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Наибольшее число заболевших выявлено в Ивано-Франковской (115), Львовской (112) областях и в Киеве (110). Менее всего – в Луганской области (один случай).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Накануне в Украине было подтверждено 1172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это один из максимальных показателей суточного прироста в Украине с начала эпидемии.