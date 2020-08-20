Травить Навального, когда под боком ворочается Беларусь, – несусветная глупость. Или лубянское зверье "забило болт" на Путина?

Итак, две версии.

Либо отравление является покушением с попыткой устранения, и без отмашки со стороны Путина здесь не обошлось, либо Навальный обнаружил слабость к неким веществам.

Репутация у спецсистемы такова, что большинство поверит в первую версию. Да я и сам склонен верить именно в нее, хотя и не понимаю мотивов. Наличие Навального в политической повестке весьма выгодно Путину, и травить фигуранта сейчас, когда под боком ворочается Беларусь, – несусветная глупость. Или на Путина уже "забили болт" свои же и лубянское зверье вконец оборзело? Не верится...

Вторая версия может рассматриваться как бытовая, но тут нужны подтвержденные анализы. Необходима пусть неприятная, но правда. Всегда можно сказать "кто без греха?".

Повторяю: во вторую версию я верю меньше, чем в первую, но отбрасывать ее совсем – неправильно.

Источник: Саша Сотник / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора