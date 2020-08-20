В Москве проходит акция в поддержку Навального. На ней уже начались задержания

Как минимум шесть участников акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального были задержаны в Москве.

Акции в поддержку Навального проходили в Москве и Санкт-Петербурге Фото: EPA

В Москве у здания Федеральной службы безопасности на Лубянке начался пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального, госпитализированного в Омске. Об этом сообщает "Дождь".

По данным журналистов, как минимум шесть участников пикета уже задержали правоохранители. Двух человек задержали после того, как они начали кричать "Навальный!". Также задержаны мужчина, стоявший с одиночным пикетом, и женщина, которая села отдохнуть на клумбу возле автозака.

"Дождь" отмечает, что акция в поддержку Навального также проходит в Санкт-Петербурге, ее организовали активисты правозащитной группы "Весна".

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам пресс-секретаря политика Кира Ярмыш, он находится в коме.

По данным СМИ, врачи поставили российскому оппозиционеру предварительный диагноз: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Врач Навального заявил о планах перевезти его в Германию.

Позже в больнице сообщили, что состояние Навального удалось стабилизировать.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.