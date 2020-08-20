С 1 сентября для въезда в Египет потребуется негативный ПЦР-тест на коронавирус

Наличие негативного ПЦР-текста на COVID-19 с 1 сентября станет необходимым условием для въезда путешественников в Египет. Такая мера связана с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в мире, сообщил сайт Ahram Online со ссылкой на слова премьер-министра Египта Мостафы Мадбули.
По его словам, Египет заинтересован в сохранении здоровья тех, кто прибывает в страну, и египетских граждан, поэтому теперь любой путешественник должен пройти тестирование.
Издание пишет, что Египет начал постепенное возобновление регулярных международных рейсов с 1 июля после закрытия своего воздушного пространства в марте в связи с пандемией.
В настоящее время въезд иностранным туристам разрешен лишь в три прибрежные египетские провинции с самыми низкими показателями по коронавирусу – Южный Синай, Красное Море и Матрух.
По данным министерства древностей и туризма Египта, больше всего туристов приезжают в страну из Беларуси, Украины, Швейцарии, Венгрии и Сербии.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 20 августа коронавирусом в мире заразилось 22 423 016 человек, жертвами COVID-19 стали 787 909 человек, выздоровело 14 346 639. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.