ГОРДОН
 
 
МИР

С 1 сентября для въезда в Египет потребуется негативный ПЦР-тест на коронавирус

Из-за увеличения числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в некоторых странах Египет с 1 сентября начнет требовать негативные ПЦР-тесты у всех путешественников, прибывающих в страну.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Египет вводит обязательное ПЦР-тестирование туристов
Египет вводит обязательное ПЦР-тестирование туристов
Фото: pixabay.com

Наличие негативного ПЦР-текста на COVID-19 с 1 сентября станет необходимым условием для въезда путешественников в Египет. Такая мера связана с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в мире, сообщил сайт Ahram Online со ссылкой на слова премьер-министра Египта Мостафы Мадбули.

По его словам, Египет заинтересован в сохранении здоровья тех, кто прибывает в страну, и египетских граждан, поэтому теперь любой путешественник должен пройти тестирование.

Издание пишет, что Египет начал постепенное возобновление регулярных международных рейсов с 1 июля после закрытия своего воздушного пространства в марте в связи с пандемией.

В настоящее время въезд иностранным туристам разрешен лишь в три прибрежные египетские провинции с самыми низкими показателями по коронавирусу – Южный Синай, Красное Море и Матрух.

По данным министерства древностей и туризма Египта, больше всего туристов приезжают в страну из Беларуси, Украины, Швейцарии, Венгрии и Сербии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 20 августа коронавирусом в мире заразилось 22 423 016 человек, жертвами COVID-19 стали 787 909 человек, выздоровело 14 346 639. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

В Египте, по данным на 20 августа, выявлено 96 914 случаев болезни, умерло 5197 человек, выздоровело 62 553.
Теги: Египет, туристы, Красное море, инфекция, пандемия, коронавирус, тестирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Похожа на Тину Тернер". Гайтана позировала в платье с высоким разрезом
"Похожа на Тину Тернер". Гайтана позировала в платье с высоким разрезом
Хайек показала с мужем любовь во время "короны"
Хайек показала с мужем любовь во время "короны"
Шоптенко рассказала о страстном танце с Винником и первом миллионе шагов
Шоптенко рассказала о страстном танце с Винником и первом миллионе шагов
Поклонники Собчак о ее фото с мужем: С Виторганом была окрыленная, с невинной улыбкой. В этом браке осталась самой собой
Поклонники Собчак о ее фото с мужем: С Виторганом была окрыленная, с невинной улыбкой. В этом браке осталась самой собой
"Туризм запрещен". Певицу Приходько не пустили в США
"Туризм запрещен". Певицу Приходько не пустили в США
Белла Хадид показала тело в раздельном купальнике
Белла Хадид показала тело в раздельном купальнике
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Данюша тебя любит и скучает". Тодоренко показала "своего старшенького" сына
"Данюша тебя любит и скучает". Тодоренко показала "своего старшенького" сына
Полякова рассказала, какие манипуляции проводит с лицом
Полякова рассказала, какие манипуляции проводит с лицом
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"Дети есть дети". Tayanna показала младших братьев
"Дети есть дети". Tayanna показала младших братьев
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
Стефанко показала, как выглядит после родов. Фото
Стефанко показала, как выглядит после родов. Фото
Яма рассказал, как заставить себя бегать
Яма рассказал, как заставить себя бегать
  "Море". Суперфиналист шоу "Голос країни 2020" Асафатов выпустил клип. Видео
  "Море". Суперфиналист шоу "Голос країни 2020" Асафатов выпустил клип. Видео
  Невеста из прошлого. Победительница "Голосу країни" Муха презентовала дебютный клип. Видео
  Невеста из прошлого. Победительница "Голосу країни" Муха презентовала дебютный клип. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Эта фотография молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Эта фотография – молитва за ваши черные душонки". Астафьева показала грудь в мокром платье
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS