С 1 сентября для въезда в Египет потребуется негативный ПЦР-тест на коронавирус

Из-за увеличения числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в некоторых странах Египет с 1 сентября начнет требовать негативные ПЦР-тесты у всех путешественников, прибывающих в страну.

Наличие негативного ПЦР-текста на COVID-19 с 1 сентября станет необходимым условием для въезда путешественников в Египет. Такая мера связана с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в мире, сообщил сайт Ahram Online со ссылкой на слова премьер-министра Египта Мостафы Мадбули.

По его словам, Египет заинтересован в сохранении здоровья тех, кто прибывает в страну, и египетских граждан, поэтому теперь любой путешественник должен пройти тестирование.

Издание пишет, что Египет начал постепенное возобновление регулярных международных рейсов с 1 июля после закрытия своего воздушного пространства в марте в связи с пандемией.

В настоящее время въезд иностранным туристам разрешен лишь в три прибрежные египетские провинции с самыми низкими показателями по коронавирусу – Южный Синай, Красное Море и Матрух.

По данным министерства древностей и туризма Египта, больше всего туристов приезжают в страну из Беларуси, Украины, Швейцарии, Венгрии и Сербии.